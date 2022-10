Portugal regressa aos mercados mas com juros mais altos

O IGCP colocou mil milhões em Obrigações do Tesouro (OT) a três e a nove anos, a uma taxa superior às registadas este ano.

A nove meses foi colocado 651 milhões, a uma taxa de 3,230%, tendo a procura superado a oferta em 1,79 vezes.

A três meses foram colocados 349 milhões, a uma taxa de 2,087%, tendo a procura superado a oferta em 3,01 vezes.

Para Filipe Silva, do Banco Carregosa, "em ambas as emissões assistimos a uma subida do prémio de risco português. Na emissão mais curta a taxa foi de 2,081%, superior aos 1,77% da emissão realizada em setembro e para um prazo de 4 anos. Na emissão a 9 anos e face ao último leilão comparável, de junho, a taxa subiu de 2,33% para os 3,23%. A subida que temos assistido nas yields nacionais, são um reflexo do movimento global que se verifica no mercado de dívida".

E acrescenta: "Os bancos centrais têm vindo a subir as taxas de referência, num movimento de tentativa de abrandamento da inflação e esperam-se novas subidas o que tem levado a um ajuste nas yields de toda a dívida soberana. Apesar da subida do custo do serviço da dívida e com o impacto que o mesmo tem na economia nacional, o spread da mesma versus a Alemanha tem-se mantido estável. O conflito entre a Rússia a e a Ucrânia tem sido mais disruptivo, com impacto na economia e inflação. O trabalho dos bancos centrais não tem sido facilitado, pelo que será importante que as taxas globalmente não subam para valores que venham espoletar outros problemas para além dos que já existem.”