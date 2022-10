PSP. Funcionário do aeroporto de Lisboa constituído arguido por suspeitas de roubo

A PSP de Lisboa executou, na sexta-feira passada, um mandado de busca e apreensão na residência de um funcionário do Aeroporto Humberto Delgado, suspeito de “furto e apropriação ilegítima de coisa achada", lê-se no comunicado daquela força policial.

Na casa do homem, de 36 anos, foi apreendida uma mochila com diversos objetos, como um computador portátil, acondicionado numa bolsa de transporte próprio e o respetivo carregador do aparelho, um passaporte diplomático, várias peças de vestuário e calçado, dois fios em cordel, com apêndices, dois pares de brincos e um ferro de engomar.



Na sequência da apreensão, o suspeito foi constituído arguido, tendo ficado sujeito a termo de identidade e residência.

O seu cartão de identificação aeroportuária foi-lhe também retirado.