Galp. Margem de refinação cai 65%

A produção de petróleo da Galp aumentou 7% no terceiro trimestre, face ao anterior, mas a margem de refinação recuou 65%, para os 7,70 dólares por barril, anunciou a petrolífera. Ainda assim, representa quase o dobro (+92%) face aos quatro dólares por barril do terceiro trimestre de 2021. No período em análise, a produção de petróleo da petrolífera foi de 114,8 mil barris por dia, 7% acima dos 107,7 mil barris do segundo trimestre, mas 2% abaixo dos 117,5 mil do trimestre homólogo de 2021.

A empresa atribui o aumento em cadeia da produção à “redução das operações de manutenção programadas e maior eficiência em todas as unidades”.

E o trading update divulgado ontem e que antecipa a publicação dos resultados do terceiro trimestre, prevista para dia 24, prevê uma redução da dívida líquida para 2,1 mil milhões de euros, “apesar da aquisição de participação e consolidação da Titan, distribuições aos acionistas e aos sócios minoritários”, chamando ainda a tenção para o facto de os resultados trimestrais irem incluir uma imparidade de 30 milhões de euros “relacionada com uma exploração em São Tomé e Príncipe”, onde não foi encontrada “evidência de descoberta comercial”.

Já “as vendas de gás natural e eletricidade começam a ser impactadas pela redução da atividade”.