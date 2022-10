Jovem piloto francês morre após acidente na corrida de SuperSport300 em Portimão

O piloto francês Victor Steeman morreu esta terça-feira, confirmou a Federação Internacional do Motociclismo (FIM). No sábado, o jovem ficou gravemente ferido num acidente durante a corrida de SuperSport300 do Mundial de Superbike, que ocorreu no Autódromo Internacional do Algarve.

“A FIM, WorldSBK paddock e Autódromo Internacional do Algarve transmitem as suas mais profundas condolências”, lê-se inicialmente no comunicado divulgado pela federação.

Durante a prova no Algarve, Victor Steeman foi atingido na cabeça por outro corredor após a queda da moto na última curva, tendo a prova ficado “imediatamente assinada a vermelho”.

“Pessoal médico e veículos chegaram imediatamente ao local e o piloto foi socorrido na pista e no centro médico do circuito antes de ser transferido de helicóptero para o Hospital de Faro”, explicou a FIM. Steeman esteve três dias internado em estado crítico.

“Apesar dos melhores esforços do pessoal médico do circuito, marshals e pessoal hospitalar, Steeman sucumbiu tristemente aos seus ferimentos”, adiantou.

O jovem francês estava a fazer uma campanha “soberba” nesta época do Campeonato FIM Supersport 300 de 2022, sendo que a prova portuguesa era determinante para conquistar o título.

“Com quatro vitórias, cinco pódios e três pole positions nesta temporada, ele conquistou 12 pontos em 14 corridas. Também assinou o seu nome nos livros de história com a pole position no Circuito de Barcelona-Catalunya, tornando-se o cavaleiro com mais pole positions na classe do World Supersport 300”, observou a federação.

Por último, a família deixou uma mensagem: “Uma coisa que sempre receamos ao sermos pais de pilotos de motociclismo aconteceu agora. O nosso Victor não conseguiu vencer a sua última corrida. Apesar da dor insuportável e do pesar, temos muito orgulho em ter partilhado com vocês o nosso herói, que, ao morrer, salvou outras cinco pessoas, doando os seus órgãos. Queremos agradecer a todos pela forma como viveram connosco os últimos dias. Vamos sentir uma saudade enorme do Victor”.