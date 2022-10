Marcelo vai continuar a falar por aí

Marcelo Rebelo de Sousa continua a alimentar televisões, jornais, rádios e redes sociais e há uma certeza que o universo pode ter: que irá continuar nessa senda até ao final do seu mandato, e mesmo depois de abandonar o Palácio de Belém não deixará de andar por aí.

O Presidente da República gosta de comentar toda a atualidade nacional e internacional e os seus interesses são muito diversos, indo do curling aos abusos sexuais na Igreja. Por isso, é natural que se pronuncie sobre as previsões do FMI, que estarão desatualizadas, segundo o chefe de Estado, sobre o Orçamento do Estado, sobre as incompatibilidades dos ministros socialistas, de Pizarro a Pedro Nuno Santos, e quando não tem tema para falar, fala sobre si próprio, à semelhança do que fez no 5 de Outubro, quando depois de ter discursado nos Paços do Concelho, ao chegar ao Palácio de Belém falou aos jornalistas para enquadrar o discurso que tinha proferido meia hora antes.

Marcelo é Marcelo e, por isso, ninguém espere que mude de comportamento, já que sempre foi assim, sendo a pessoa no universo que mais gosta de falar. Dos outros e dele próprio. É um estilo, que o levou a Presidente da República e que, regra geral, não prejudica ninguém, já que não fala em moedas más ou boas. Gosta, diga-se, de mostrar o seu poder como o fez no 5 de Outubro, onde lembrou que tem o poder de dissolver a Assembleia da República, embora todos saibamos que só o fez para irritar o Governo, pois não há matéria para tal. Nem que Costa remodelasse o seu Governo de alto a baixo, devido a incompatibilidades ou a aselhices dos seus ministros.

O caso em que Marcelo tem metido mais os pés pelas mãos tem sido na questão dos abusos sexuais na Igreja católica. Começou por defender alguns bispos, depois disse que ninguém está acima da lei - pelo meio falou com D. José Ornelas, que estava envolvido numa investigação por suposto encobrimento - e, por fim, afirmou de forma cândida que os mais de quatrocentos casos de pedofilia reconhecidos não são assim tantos em relação ao que se passa noutros países. Como todos lhe caíram em cima, viu-se obrigado a fazer uma nota oficial onde se retrata. “O Presidente da República sublinha, mais uma vez, a importância dos trabalhos desta Comissão, muito embora lamente que não lhe tenham sido efetuados mais testemunhos, pois este número não parece particularmente elevado face à provável triste realidade, quer em Portugal, quer pelo Mundo. Vários relatos falam em números muito superiores em vários países, e infelizmente terá havido também números muito superiores em Portugal. O Presidente da República espera que os casos possam ser rapidamente traduzidos em Justiça”. Maior trapalhada era difícil e se fosse um ministro envolvido em algo semelhante, certamente que Marcelo chamaria Costa a Belém...