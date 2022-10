Dona do Facebook e do Instagram classificada pela Rússia como organização terrorista

A Rússia colocou oficialmente a empresa norte-americana Meta, detentora das redes sociais Facebook e Instagram, na lista de organizações "terroristas e extremistas", abrindo a possibilidade de processos judiciais reforçados contra os utilizadores do país.

A informação foi avançada pela agência France-Presse (AFP), que constantou que a Meta foi classificada entre as organizações "terroristas e extremistas" do serviço russo de supervisão financeira no portal deste órgão do Governo russo.

Recorde-se que em março deste ano, a Meta foi declarada uma organização "extremista" por um tribunal russo e tanto o Facebook como o Instagram foram bloqueados naquele país.