Bielorrússia não renova credenciais do embaixador da UE

A Bielorrússia decidiu não renovar as credenciais do embaixador da União Europeia (UE), Dirk Schuebel, numa atitude que o bloco europeu considerou "hostil" e que prejudicará as já deterioradas relações bilaterais, segundo um porta-voz europeu.

"É óbvio que este passo hostil reduzirá ainda mais o espaço para contactos diplomáticos e relações bilaterais" declarou um porta-voz do Serviço de Ação Externa da UE à agência de notícias Europa Press.

O chefe da delegação da União Europeia em Minsk "mantinha-se disposto e comprometido" a continuar o seu mandato, afirmou o porta-voz, lamentando que o regime liderado pelo Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, tenha dado "um passo em frente" na deterioração das relações bilaterais.

A diplomacia europeia recordou ainda que este incidente se junta ao que aconteceu no mês de setembro, quando a encarregada de negócios da delegação da UE em Minsk, Evelina Schulz, foi detida de forma "ilegal e inaceitável", depois de a alta funcionária ter assistido ao julgamento de ativistas da oposição bielorrussa.