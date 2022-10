Encontrados restos mortais de mais de 240 pessoas no País de Gales

Foram encontrados os restos mortais de mais de 240 pessoas, na sua maioria crianças, debaixo de um antigo edifício de uma loja em Haverfordwest no condado de Prembokeshie, no Paíse de Gales.

A notícia foi avançada pela BBC, que escreve que os ossos foram desenterrados por arqueólogos que trabalham nas ruínas de um convento medieval que se encontrava sob aquela antiga loja, sendo estas do Priorado de São Salvador, mosteiro fundado por uma ordem de monges dominicados por volta de 1256.

Os profissionais acreditam que a descoberta "extremamente significativa" oferece uma "janela para a Haverfordwest medieval.

De acordo com com Andre Shobbrook, supervisionador do trabalho no loca, descreveu o convento como um complexo de edifícios com dormitórios, scriptoriums (salas dedicadas à escrita e aos manuscritos) estábulos e um hospital.

"É um lugar demasiado importante para ficar enterrado", afirmou o responsável, explicando que havia "uma variedade de pessoas, desde os habitantes mais ricos até os moradores da cidade em geral".

Cerca de metade dos restos mortais eram de crianças, o que é indicativo da alta taxa de mortalidade infantil à época. Além disso, alguns dos restos mortais apresentavam ferimentos na cabeça, que são consistentes com uma batalha, sendo que essas marcas podem ter sido causadas por flechas ou balas.