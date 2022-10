Operação "Casa de Partida". Três homens suspeitos de estarem ligados ao grupo de assaltantes detidos pela PJ

Três homens, estrangeiros e com idades entre os 18 e os 22 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por fortes suspeitas de pertencerem ao grupo de assaltantes organizados que fez cerca de duas dezenas de roubos com recurso a armas de fogo no interior de residências nos concelhos de Sintra e Cascais.

O trio foi detido fora de flagrante delito e junta-se aos homens que foram detidos na sequência da operação “Casa de Partida”, que culminou com a localização dos suspeitos no momento em que estes tinham roubado uma residência. No total, a PJ deteve 10 homens relacionados com este caso, apontou em comunicado divulgado esta terça-feira.

Todos os detidos serão presentes a interrogatório judicial, no qual serão conhecidas as medidas de coação consideradas adequadas.