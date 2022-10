Nova Zelândia avança com proposta para tributar emissões libertadas por arrotos e dejetos de gado

Segundo a primeira-ministra neozelandesa, todo o dinheiro do imposto, que será cobrado a partir de 2025, será devolvido à indústria através do investimento em novas tecnologias, investigação e incentivos aos agricultores. Porém, as associações do setor não encaram esta mudança com algo positivo para as explorações de gado.