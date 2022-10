Instalações da empresa que mede as audiências televisivas em Portugal alvo de buscas da PJ

A Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária está a realizar, esta terça-feira de manhã, uma operação de buscas na GFK, entidade que mede as audiências televisivas em Portugal, avança a CNN Portugal.

Em causa, estarão suspeitas de adulteração dos resultados, com consequências diretas no mercado publicitário, segundo o mesmo órgão de informação.

Recorde-se que já em julho, o Nascer do Sol tinha noticiado que o Ministério Público estava a investigar os resultados das audiências televisivas, tendo sido solicitado à NOS, à Vodafone e à Altice dados sobre as audiências registadas no cabo, que não seriam coincidentes com os divulgados pela GFK, nem bateriam certo com o impacto dos programas nas redes sociais.

A TV por cabo é utilizada em 90% dos lares portugueses (cerca de 4,5 milhões), enquanto o mercado continua a reger-se por uma amostra representativa que inclui um total de 1.100 audímetros.

As diferenças nas audiências e a forma como as mesmas são divulgadas têm suscitado recorrentemente dúvidas nas estações televisivas – sobretudo nas que se sentem prejudicadas –, a TVI chegou mesmo a reclamar, no ano passado, uma auditoria à Comissão de Análise de Estudos de Meios (CAEM).