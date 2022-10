Ceuta. Militar espanhol morto a tiro numa garagem

Um militar espanhol, identificado como Driss A.M., foi morto a tiro por volta das 01h00 de domingo, numa garagem no bairro de El Príncipe, em Ceuta, cidade autónoma de Espanha.

O crime terá ocorrido durante uma operação policial contra uma organização criminosa que está presente naquele local e já tinha sido responsável por tiroteios anteriormente.

Quando as autoridades tiveram conhecimento da situação, ter-se-ão deslocado para local, sendo que, quando chegaram, encontraram um homem no chão gravemente ferido, com balas nas pernas e na cintura.

No domingo, foram realizadas várias buscas naquele bairro para apurar as coisas do tiroteio, estando a investigação a decorrer.

Segundo o site espanhol Faro de Ceuta, Driss A.M. não tinha antecedentes criminais e não residia no bairro onde ocorreu o crime.

O bairro de El Príncipe é dos mais perigosos daquela região, não só devido à atividade de grupos ligados ao tráfico e à imigração, como também porque vários jihadistas partiram de lá para se juntarem às fileiras de Daesh na Síria e no Iraque.