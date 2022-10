Taguspark apoia startups com exponencial crescimento na fase de pós-incubação

O Taguspark - Cidade do Conhecimento está a apoiar as startups, atualmente a residir na sua Incubadora, também na fase pós-incubação, quando o seu crescimento exponencial motiva a necessidade de um novo espaço de trabalho, mais adequado às suas novas necessidades.

A Incubadora Taguspark, que esteve na génese de um dos unicórnios portugueses, conta com várias startups a crescer e que estão em situação de final de contrato de incubação, o que implica a procura de uma solução para a nova realidade e dimensão destas empresas.

Assim, o Taguspark identificou as necessidades destas startups e está empenhado em encontrar as melhores soluções de espaços de trabalho dentro da comunidade que as viu crescer.

A Cidade do Conhecimento oferece agora a estas startups a possibilidade de se instalarem em novos espaços, com um valor de renda situado num nível intermédio entre os preços comerciais e os preços praticados na Incubadora.

Com a transferência de espaço, as empresas mantêm ainda o acesso aos serviços disponibilizados pela Incubadora. Caso necessitem de espaços diferenciados, como por exemplo laboratórios, o Taguspark oferece também soluções com condições técnicas específicas e com licença de utilização para o efeito.

A CreditResolve é uma das empresas que já beneficiou deste apoio, tendo-se instalado na Cidade do Conhecimento. “Os nossos projetos passaram de ideias a negócios, a empresa criou bases sólidas para o seu desenvolvimento, vimos a equipa duplicar e foi essencial o acompanhamento e atenção que recebemos por parte do Taguspark”, afirmou Sandra Lourenço, uma das responsáveis do projeto.

“É uma mais-valia para nós ter sede empresarial numa zona de localização privilegiada, num edifício cuidado, com vistas amplas rodeado de zonas verdes, espaços comerciais, de restauração, de saúde e ensino.” A empreendedora remata: “Queremos continuar a crescer e sabemos que este é o sítio certo!”, acrescentou.

Para Eduardo Baptista Correia, CEO do Taguspark, “o crescimento destas empresas no ecossistema da Cidade do Conhecimento é bem demonstrativo dos resultados que no longo prazo temos vindo a alcançar. Por isso, faz todo o sentido que se mantenham ligadas à dinâmica do Taguspark e se fixem a longo prazo neste ecossistema dedicado à ciência e à tecnologia, ao desenvolvimento e à inovação”.

Até ao final de 2022, também a Smartfreez e a Invisible Meaning estarão instaladas em novos espaços do Taguspark através deste apoio.

Ao proporcionar às jovens empresas condições favoráveis à sua fixação no território, a cidado do conhecimento reforça a sua posição enquanto polo dinamizador no estímulo à inovação, quer em Oeiras Valley quer a nível nacional.