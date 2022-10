PAN acusa abandono de programas no OE2023

O PAN já reagiu à apresentação da proposta do Orçamento do Estado para 2023, pela voz da deputada Inês Sousa Real, que deixou várias críticas ao documento.

Relacionados Acompanhe em direto. Ministro quer "fechar o ano com crescimento acima da zona euro"

"Para o PAN este Orçamento de Estado não é um de viragem para o país. Por um lado, apresenta medidas que são insuficientes para fazer face à inflação que tem galopado e que tem atingido famílias e empresas. Por outro lado, apresenta uma perspetiva muito otimista, irrealista até, e, mais uma vez, é o Governo a querer ser o bom aluno de Bruxelas e a querer fazer excedentes orçamentais, ao invés de fazer uma aposta nos serviços essenciais", começou por afirmar Inês Sousa Real, deputada única do PAN, em reação ao OE2023.

A porta-voz do PAN lamentou também o abandono de "medidas que não foram cumpridas em 2022". Uma delas, a título de exemplo, foi o programa Housing First, que faz parte de uma lista de programas que "desapareceram do OE2023 quando não estava sequer a execução cumprida em 2022″.

Fiscalmente, o PAN pede uma política de “IVA zero no cabaz de produtos essenciais” e a redução do IVA na alimentação dos animais de companhia e nos cuidados veterinários. Para Inês Sousa Real, a revisão dos escalões do IRS merece uma especial atenção, para perceber se se está a falar de um aumento "real" ou se "vai ser repescado em 2024".