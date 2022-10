Right Said Fred acusam Beyoncé de utilizar uma das suas músicas sem autorização

Segundo o The Sun, a banda britânica Right Said Fred, autores do êxito ‘I’m Too Sexy', estão a criticar Beyoncé depois desta ter utilizado partes da mesma canção em ‘Alien Superstar’ - tema presente no seu novo álbum.

Em declarações ao jornal britânico, os irmãos Fred e Richard Fairbrass queixaram-se de “não terem sido contactados por Beyoncé” e acrescentando que a artista norte-americana deveria ter pedido autorização para utilizar a música do grupo.

A verdade é que artistas como Drake e Taylor Swift já utilizaram temas da banda. Contudo, pediram primeiro autorização. “Normalmente, os artistas falam connosco primeiro. Ela não, é uma pessoa muito arrogante”, contaram os dois artistas. “De forma a utilizar a nossa melodia, precisam que nós o permitamos. Enviam-nos a maqueta e nós aprovamos”, acrescentaram.

Além disso, a dupla argumentou ainda que não faz sentido tentar levar Beyoncé a tribunal. “Ela tem muito mais presença, mais poder e mais dinheiro”, garantiram.

Depois destas declarações, os representantes da artista lançaram um comunicado onde desmentem a versão dos Right Said Fred. “Deram permissão ao uso de ‘I’m Too Sexy', e disseram publicamente que se sentiam gratos por marcarem presença no disco”, lê-se no esclarecimento da equipa.