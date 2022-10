Presidente da República envia condolências ao Presidente da Nigéria

O Presidente da República expressou esta segunda-feira as suas "sentidas condolências" ao chefe de Estado da República Federal da Nigéria, Muhammadu Buhari, após o naufrágio que vitimou pelo menos 76 pessoas, na passada sexta-feira, no estado de Anambra.

"O Presidente da República enviou uma mensagem de sentidas condolências ao presidente da República Federal da Nigéria, Muhammadu Buhari, e expressou solidariedade para com o povo nigeriano e as famílias das vítimas do capotamento de uma embarcação no estado de Anambra", lê-se numa nota publicada no site oficial da Presidência.

Recorde-se que um naufrágio que ocorreu na passada sexta-feira numa embarcação sobrelotada - com 85 pessoas a bordo - provocou a morte de, pelo menos, 76 pessoas.

A embarcação virou quando navegava no rio Níger, em Ogbaru, na região de Anambra.

Inicialmente, a informação era de que tinham morrido dez pessoas, mas o número foi entretanto atualizado.