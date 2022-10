Presidente do PSG assina acordo para comprar ações da SAD do Sporting de Braga

O grupo Qatar Sports Investments (QSI), proprietário do clube francês Paris Saint-Germain F.C., assinou um acordo para comprar 21,67% de ações da Olivedesportos, SAD do Sporting Clube de Braga.

Segundo um comunicado divulgado pelo emblema bracarense, a celebração do contrato “já foi divulgada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e ao mercado”.

“A conclusão da aquisição das ações do SC Braga pela QSI ocorrerá nos próximos meses, sujeita a determinadas condições”, adiantou.

A Qatar Sports Investments é descrita no comunicado como “um dos principais grupos do desporto mundial, mais famoso por ser proprietário do Paris Saint-Germain F.C.”, como criador do Premier Padel, circuito de Padel profissional a nível mundial, e conhecido “pelos seus investimentos em outros ativos desportivos”.

Para o presidente do Braga, António Salvador, o investimento da QSI é a “parceria certa” para acelerar o “crescimento e expansão” do clube, uma vez que o grupo árabe tem “um enorme valor” no futebol internacional.

“É um grande dia para o nosso Clube, os nossos adeptos e a nossa Cidade, pois esperamos muitos sucessos futuros para o SC Braga”, sublinhou António Salvador.

Já Nasser Al-Khelaïfi, presidente da QSI, realçou o potencial de Sporting Clube de Braga, dado que está enraizado em Portugal, “um país ancorado no futebol – com alguns dos adeptos mais apaixonados e uma das melhores formações de talentos do mundo”.

“O SC Braga é uma instituição portuguesa exemplar – com uma história orgulhosa, uma enorme ambição e uma reputação de excelência, dentro e fora de campo. Como investidor e parceiro, esperamos que o Clube inove, cresça e se desenvolva ainda mais – nas equipas masculinas e femininas”, assinalou.