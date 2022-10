OE2023. Governo entrega hoje proposta de Orçamento do Estado

O Governo vai entregar esta segunda-feira, na Assembleia da República, a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), de acordo como uma nota do Ministério das Finanças.

Após a entrega formal, o ministro das Finanças, Fernando Medina, irá dar uma conferência de imprensa na qual serão explicados mais detalhes sobre a proposta, onde estarão também presentes os secretários de Estado do Orçamento, dos Assuntos Fiscais e do Tesouro.

O documento foi aprovado num Conselho de Ministros extraordinário e deverá prever um crescimento de 1,3% e um défice de 0,9% do PIB no próximo ano.

O OE2023 vai ser debatido na generalidade no Parlamento nos dias 26 e 27 de outubro, com a votação final do diploma marcada para 25 de novembro.