Sporting de Braga perde frente ao Desportivo de Chaves

O Desportivo de Chaves derrutou este domingo o Sporting de Braga por 1-0, sendo agora a segunda derrota da I liga portuguesa de futebol.

O golo não demorou a chegar, com Héctor Hernández a marcar, logo aos dois minutos da partida.

Assim, com a segunda derrota seguida, à qual se junta mais uma na Liga Europa, o Sporting de Braga manteve-se no terceiro, com o Benfica a somar seis pontos e o FC Porto com três.