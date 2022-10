Putin reúne-se com Conselho de Segurança na segunda-feira

O Presidente da Rússia vai estar reunido com o seu Conselho de Segurança, composto pelos principais ministros, políticos e representantes dos serviços de segurança e militares russos, esta segunda-feira.

"Está marcada para amanhã (segunda-feira) uma reunião do presidente com os membros permanentes do Conselho de Segurança", disse este domingo o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov.

A reunião irá ocorrer dois dias após explosão que danificou a ponte da Crimeia, uma infraestrutura que é considerada um símbolo da anexação da Crimeia, e que provocou a morte de três pessoas.

Anda esta semana, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, afirmou o país está "totalmente comprometido com o princípio" de não 'alimentar' uma guerra nuclear.