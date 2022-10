Moura. Casal fica desalojado após incêndio em habitação

Um casal ficou desalojado devido a um incêndio que ocorreu, esta sexta-feira, na sua habitação, em Moura, no concelho de Beja. As chamas chegaram a atingir duas viaturas que estavam estacionadas naquela rua.

O alerta para o acidente foi recebido às 17h54, segundo informou uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja à agência Lusa, que ainda disse que as duas pessoas, com cerca de 70 anos, foram transportadas para o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Moura.

O incêndio deixou a casa sem condições de habitabilidade, sendo que o casal vai ser realojado num hotel em Moura, afirmou uma fonte da PSP à mesma agência.

Além da casa, as chamas também destruíram “duas viaturas” e parte “parcial do recheio da habitação”.

Para o local, foram enviados 16 operacionais dos bombeiros de Moura, da PSP e da empresa E-Redes, apoiados por cinco veículos.