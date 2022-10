Inglaterra. Arsenal e Liverpool medem forças

Há dias, semanas, meses e até anos em que parece que tudo corre mal. De manhã encontramos uma multa da EMEL no carro, chegamos atrasados ao emprego por causa do trânsito, metemos a mão no bolso e somos confrontados com um chocolate derretido e pegajoso... enfim, uma série de acontecimentos que, individualmente, não seriam tão maus, mas, em conjunto, formam um mau ambiente e muitas dores de cabeça.

É neste contexto que vive, atualmente, o plantel do Liverpool, que voltou a derrapar no primeiro dia deste mês de outubro, ao cair frente ao Brighton, ficando a uns distantes 11 pontos do atual líder do campeonato inglês, os londrinos do Arsenal.

O emblema de Cédric Soares e Fábio Vieira, por sua vez, vive um momento de glória, com sete vitórias e uma derrota, até agora, no decorrer desta temporada. No domingo, os de Londres vão receber o Liverpool de Diogo Jota, num confronto que poderá servir para que os reds se redimam dos maus resultados, até porque os anteriores duelos entre estas duas equipas deram várias vitórias aos de Liverpool.

Desde 2020, aliás, que o Arsenal não vence um confronto direto com a equipa de Jürgen Klopp, que no ano passado brilhou, ficando a apenas um ponto dos campeões do Manchester City e conquistando o triplete: a Taça de Inglaterra, a Taça da Liga, a Supertaça de Inglaterra.

Duelo nortenho Em Itália, por outro lado, avizinha-se um interessante duelo entre duas das mais proeminentes equipas do futebol transalpino... neste caso, duas das mais importantes da região alpina do país. O AC Milan de Rafael Leão, campeão em título, vai receber, sábado, no mítico Giuseppe Meazza, a Juventus, que dista quatro pontos dos rossoneri, numa altura em que ambas as equipas do norte de Itália se encontram a meio da tabela classificativa.

Das duas últimas vezes que estas equipas se enfrentaram, o duelo foi renhido, as forças igualaram-se, e não foi possível ir além do empate. Sábado será dia de tira-teimas, numa altura em que o Nápoles segue na liderança, com 20 pontos acumulados, tal como a Atalanta, segunda classificada, com o mesmo número de pontos.

Alemanha a fogo Este será um fim de semana de futebol intenso também na Alemanha, onde o Borussia Dortmund de Raphaël Guerreiro que vem de bater o Sevilha por 4-1 na Liga dos Campeões – resultando na demissão do técnico Julen Lopetegui – vai enfrentar, no sábado, o Bayern de Munique. Ambas as equipas germânicas contam 15 pontos acumulados ao fim de 8 jornadas, depois de os de Dortmund terem ‘escorregado’ frente ao Colónia, na última jornada. Está, assim, aberto caminho para uma ultrapassagem do Bayern, decacampeão em título.