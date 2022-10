DGS. Graça Freitas apela a que os jovens tomem reforço da vacina covid

A diretora-geral da Saúde, Graça Feitas, apelou, esta sexta-feira, aos jovens para que tomem a sua dose de reforço da vacina contra a covid, para que se passe "este inverno com mais segurança" e para evitar o risco de internamento em caso de contágio.

Graça Freitas, presente na cerimónia do 57.º aniversário do Programa Nacional de Vacinação, no centro de saúde de Sete Rios, aproveitou ainda para sublinhar que 800 mil pessoas vulneráveis já foram inoculadas na campanha de vacinação sazonal contra a covid e contra a gripe, em regime de co-administração.