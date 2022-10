Jonathan Davis lança coleção de produtos para animais domésticos

Jonathan Davis, o vocalista dos Korn, anunciou recentemente o lançamento de uma nova coleção de produtos para animais domésticos.

Intitulada ‘Freak on a Leash’ - em referência a um dos temas mais famosos da banda -, a coleção nasceu em homenagem “aos filmes de terror e à música rock que adoramos”. “Os vossos animais vão destacar-se da matilha”, explicou o artista numa publicação do Instagram.

Segundo o mesmo, a coleção será colocada à venda este sábado, em edição limitada, no festival Aftershock, na Califórnia e, parte das receitas obtidas será entregue à Take Me Home - uma organização de apoio aos animais.

Além disso, os primeiros 100 fãs a comprar estes produtos receberão uma pulseira para um meet and greet com Jonathan Davis.