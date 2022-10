O luxuoso resort árabe que vai acolher os Jogos Olímpicos de inverno

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2029 vão acontecer na Arábia Saudita, onde? Num local que ainda não existe, porque ainda está em construção.

Este evento desportivo vai acontecer em Neom, uma cidade futurista, na Trojena, um resort de luxo, cuja construção ficará concluída em 2026, e que custou cerca de 502 mil milhões de euros.

O chefe-executivo da Neom, Nadhmi Al-Nasr, afirmou que o local “terá uma infraestrutura adequada para criar a atmosfera de inverno no coração do deserto”, cita a BBC, que acrescenta que este destino turístico terá o primeiro resort de sky ao ar livre do Golfo, construído num lago artificial de água doce e está planeado ser alimentado por energia renovável.

“Com o apoio ilimitado da liderança saudita e do príncipe herdeiro saudita ao setor desportivo, estamos orgulhosos de anunciar que vencemos a licitação para receber o AWG TROJENA2029», escreveu o ministro do desporto, o príncipe Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, no Twitter.

Este é o mais recente evento desportivo a ser realizado na Península Arábica, sendo que o mundial de futebol de 2022 irá acontecer no Qatar.

O investimento é anunciado em simultâneo com relatos segundo os quais o país está a usar esta aposta para melhorar a sua reputação face às acusações de desrespeito pelos direitos humanos.