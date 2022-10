Lisboa, dançar em alternativa

Lisboa, não é segredo para ninguém, está a viver uma nova vida depois da pandemia, recuperando parte do que vinha conquistando até então. Uma cidade a fervilhar de novos espaços ou da reconstrução dos já existentes com energias que nos convidam a voltar.

É natural que quem gosta de jantar ou beber um copo fora se habitue a certos espaços, tome as suas referências como certas mas também com uma elevada dose de conforto, as pessoas de sempre, os empregados habituais e a falta de vontade de trocar o certo pelo incerto, fazem-nos muitas vezes nem pensar em sair da nossa zona de conforto. Não é só assim na noite, é também na vida, no que escolhemos, no que comemos e sobretudo os sítios que frequentamos. De vez em quando, induzidos ou seduzidos por um grupo ligeiramente diferente, lá metemos um pé de fora e mesmo desconfiados e cépticos, seguimos para “mares nunca dantes navegados” ou navegados amiúde há muito tempo. Por vezes é nessas situações que nos surpreendemos e encontramos novas formas de estar e de nos deixarmos levar, arranjando novas “casas” que passamos a frequentar que entram como lufadas de ar fresco. São essas descobertas autênticas que muitas vezes nos permitem respirar outro ar, conhecer novas pessoas e viver momentos fora da nossa caixa costumeira.

Lisboa, não é segredo para ninguém, está a viver uma nova vida depois da pandemia, recuperando parte do que vinha conquistando até então. Uma cidade a fervilhar de novos espaços ou da reconstrução dos já existentes com energias que nos convidam a voltar. Aproveito assim para referir alguns que me têm enchido as medidas e me têm permitido sair um pouco da zona de conforto com igual ou maior prazer quer pelo ambiente, como pela música. O Jobim no Príncipe Real é o espaço natural da comunidade brasileira da capital. Um bar com tapas tipicamente brasileiras assim como a música, bem pequeno e acolhedor com pessoas que se juntam lá fora ou la dentro para dois dedos de conversa ao sabor de uma caipirinha ou de um pão de queijo. Por ali é normal encontrarmos gente de diferentes latitudes, muitas delas de fora mas que residem atualmente em Portugal e que ali elegeram o seu ponto de encontro.

Ainda no Príncipe Real, o 5A. Um espaço um pouco mais abaixo do famoso Trumps, com dois andares bem escuros e a iluminação necessária para ouvir sons mais eletrónicos. Ao início parece entrarmos numa cave claustrofóbica mas passados uns minutos vemo-nos envoltos por um estilo musical que nos agarra e nos puxa para a linha da frente do dj. O Vago, na Rua das Gaivotas, é outra pérola que vale a pena visitar. Espaço undergound de estilo industrial com balcão em cimento a fazer lembrar o icónico Puro Vício mas com uma decoração simples e onde é frequente passarem djs de vários pontos do globo. O bar a partir das 22h vira catedral de bom som, bem eclético conforme a noite, antes disso bebem-se excelentes cocktails e comem-se petiscos. Tenha atenção ao passar, o sítio não tem letreiros nem grandes sinais, convém insistir e acreditar que ali no número 11 vale mesmo a pena entrar.

Acabo com um dos espaços emblemáticos da noite lisboeta mas que para muitos (ainda) é uma autentica incógnita. É esse mesmo o nome, o Incógnito, ali entre São Bento e a Calçada do Combro onde a única dificuldade (além de passar da porta) será mesmo estacionar, mas ir beber um copo também não joga com andar de carro. Um dos espaços mais transversais da cidade, um labirinto que nos leva do bar até à pista através de uma imensidão de bolas de espelhos e onde podemos ouvir grandes clássicos da música internacional, num ambiente onde pode encontrar de tudo um pouco mas que se acaba por conjugar muito bem. Um estilo boémio mas bem divertido embora por vezes encha demais e se torne um pouco desconfortável. Ainda assim para quem nunca foi, vale realmente a pena experimentar.