O ódio ao imperialismo americano cega muita gente

Ao vermos as imagens dos testes militares da Coreia do Norte percebemos ainda melhor o perigo de ter um louco à frente dos destinos de uma nação. Tirando Bernardino Soares, e mais algumas figuras da Soeiro Pereira Gomes, é difícil encontrar quem não se escandalize com a miséria a que é votada uma população – que não tem o que comer, medicamentos, etc – por um doido que se julga o Tom Cruise da Coreia do Norte. O vídeo dele a sair de um armazém militar, trajando um blusão à Top Gun, é bem revelador da pancada que o homem tem.

Já se percebeu que o ditador investe tudo em armamento, até para forçar os EUA e os ocidentais a enviarem os bens em falta, sob risco de o homem abrir uma guerra nuclear. Ainda há dias, aqui no i, Paul French, autor britânico do livro Coreia do Norte: Estado de paranoia, explicava que o patético Kim Jong-un apenas pretende chantagear o mundo. “Vem aí o inverno. Normalmente, outubro é quando começa a ficar muito frio na Coreia do Norte e começamos a ver problemas com o abastecimento de comida e medicamentos, bem como escassez de energia. É certo como um relógio. Esta é a altura em que começamos a ver algumas ameaças e exigências de Pyongyang, de que querem mais ajuda”, disse Paul French.

É espantoso como um país é condenado à miséria mais abjeta por causa de um ditador dinástico e que, ainda assim, tem o apoio de alguns comunistas, e não só, por causa do ódio ao imperialismo americano. A ‘raiva’ à terra do Tio Sam, onde a máxima sempre foi a prosperidade – apesar de estar longe de ser uma sociedade perfeita – leva muito boa gente a colocar-se ao lado de Kim Jong-un. Pelas mesmas razões, assistimos diariamente na televisão a majores-generais tentarem defender a causa russa, muitas vezes dando verdadeiras piruetas, tantas são as contradições. Mas o tal ódio visceral ao imperialismo americano fala mais alto e cega muito boa gente. Se estivessem na pele dos norte-coreanos, dos ucranianos e dos russos talvez pensassem de maneira diferente. E já o escrevi, mas nunca é demais: há milhões que querem entrar nos EUA mas nunca vi milhões a quererem ir viver para a Rússia ou para a Coreia do Norte. Porque será?