Escritor e produtor da série Scrubs acusado de 18 agressões sexuais

Eric Weinberg, que foi produtor executivo e escritor da série de comédia americana Scrubs, em português, Mèdicos e Estagiários, foi acusado de 18 acusações de agressão sexual.

Segundo a BBC, o procurador distrital do condado de Los Angeles disse que Weinberg "confiava nas suas credenciais de Hollywood para atrair mulheres jovens para sessões de fotografias em que as agredia sexualmente".

Os supostos incidentes, datados entre 2014 e 2019, envolveram cinco mulheres. O seu advogado já havia chamado as acusações de "campanha de difamação flagrante".

As acusações contra Eric Weinberg incluem seis acusações de penetração sexual pelo uso da força e três acusações de violação.

O Departamento da Polícia de Los Angeles ainda se encontra a investigar o caso e pediu que outras vítimas ou qualquer pessoa com informações entrem em contato com os detetives. Weinberg deve comparecer no tribunal de Los Angeles no dia 25 de outubro.

Gravado num hospital, ‘Scrubs’ foi exibido na televisão de 2001 a 2010 e ganhou dois prémios Emmy.