Turquia designa embaixador em Israel em novo sinal de aproximação

A Turquia designou hoje um novo embaixador em Israel, na mais recente medida destinada à normalização das relações entre os dois países.

Sakir Ozkan Torunlar, um diplomata de carreira que ocupou o cargo de cônsul-geral da Turquia em Jerusalém entre 2010 e 2013, foi designado para o posto, indicou a agência noticiosa oficial Anadolu.

Ozkan Torunlar assume as novas funções quatro anos após a Turquia ter retirado o seu embaixador de Israel e expulso do país o representante diplomático israelita, na sequência da morte de dezenas de civis palestinianos em protestos que ocorreram ao longo da fronteira com a Faixa de Gaza.

Israel e a Turquia mantinham tradicionalmente boas relações, que começaram a deteriorar-se após a vitória do Partido da Justiça e do desenvolvimento (AKP) de Recep Tayyip Erdogan nas legislativas de finais de 2002, com o novo primeiro-ministro a emitir duras críticas face à repressão do Estado judaico sobre a população palestiniana.

As tensões atingiram o auge em 2010, quando forças israelitas assaltaram um navio turco em águas internacionais que tentava romper o estrito bloqueio imposto à Faixa de Gaza e entregar ajuda humanitária. Nove ativistas turcos foram mortos nesta operação militar.

Num sinal de reaproximação, o Presidente israelita Isaac Herzog visitou a Turquia em março e encontrou-se com Erdogan, que em 2014 assumiu a presidência do país.

Em setembro, Israel designou Irit Lillian como seu embaixador na Turquia. Lillian era o responsável pela embaixada israelita em Ancara desde 2020.