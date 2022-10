Detenções na polícia e serviços secretos da Somália após ataque terrorista

As autoridades somalis prenderam vários oficiais superiores da polícia e dos serviços secretos na região de Hiiraan (centro) na sequência do recente ataque do grupo fundamentalista Al-Shebab em Beledueine, que causou pelo menos 20 mortos e dezenas de feridos.

Os detidos são o comandante da polícia regional e o chefe dos serviços secretos de Hiiraan, dias depois de o governador da região, Ali Jaite, ter apelado à responsabilização por possíveis falhas de segurança, revelou a Rádio Dalsan.

O comandante da polícia regional, Isaq Ali Abdule, rejeitou negligência por parte das forças de segurança, ao mesmo tempo que criticou Jaite por alegada interferência no trabalho da polícia e dos serviços de informação.

Entre os mortos no ataque de Beledueine estavam o ministro regional da saúde, Zakaria Mohamed Ahmed, e o vice-governador de Hiiraan, Abukar Madey. O Al-Shebab reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

As autoridades somalis intensificaram as ofensivas contra o Al-Shebab nas últimas semanas e o ministro do Interior do país, Ahmed Moalim Fiqi, confirmou recentemente que estão envolvidos 'drones' Bayraktar TB2, de fabrico turco.

A Somália enfrenta um aumento do número de ataques das milícias islâmicas, ligadas à organização terrorista Al-Qaida, tanto na capital como noutras zonas do sul do país, o que levou o Presidente a prometer intensificar as operações de segurança para lidar com a ameaça.