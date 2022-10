Partido indica chefe de Estado como candidato presidencial no Cazaquistão

O partido no poder no Cazaquistão (Amanat) proclamou hoje o atual presidente do país, Kassym-Jomart Tokayev, como o seu candidato a chefe de Estado nas eleições presidenciais antecipadas, que serão realizadas em 20 de novembro.

"Hoje tomamos uma decisão histórica. Devemos unir-nos em torno de Tokayev", disse o presidente do Amanat, Erlan Koshanov, durante o 24.º congresso do partido no poder, que aprovou por unanimidade a candidatura do atual presidente.

O líder do Amanat, partido anteriormente conhecido como Nur Otan, observou que as outras formações políticas do país também estão a promover a candidatura presidencial de Tokayev.

"Nós unimo-nos a esses grupos políticos e concordamos em criar uma coligação popular para apoiar Tokayev", acrescentou.

O presidente cazaque, eleito em junho de 2019 para um mandato de cinco anos, convocou eleições presidenciais antecipadas em 01 de setembro.

Numa mensagem à nação, Tokayev explicou a sua iniciativa pela necessidade de um "novo mandato de confiança pública" para realizar as reformas que o Cazaquistão precisa.

Após recentes emendas constitucionais, o mandato do chefe de Estado será estendido para sete anos sem possibilidade de reeleição.

A convocação das eleições presidenciais antecipadas ocorre sete meses após os violentos protestos que abalaram o país, alimentados pelo descontentamento social com a corrupção e a elite nacional, que era liderada pela família do antigo presidente Nursultan Nazarbayev e tinha grande influência e vastos interesses políticos.

Esses protestos, que eclodiram inicialmente devido ao aumento do preço do gás liquefeito, transformaram-se em tumultos que causaram 240 mortos e cerca de 4.600 feridos, e que foram reprimidos entre denúncias de tentativa de golpe.

Desde então, Tokayev conseguiu emergir como uma figura independente - muitos consideravam que Nazarbayev continuava a governar nas sombras -, retirando o seu antecessor e os seus parentes de importantes posições no âmbito económico e político.