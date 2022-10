Colisão em Matosinhos provoca um morto e um ferido

Um colisão entre um camião e um veículo ligeiro de passageiros provocou, na manhã desta quinta-feira, um morto e um ferido ligeiro, na autoestrada A41, no sentido Maia-Matosinhos.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o alerta foi dado pelas 10h04 e, pelas 11h30, "os meios ainda estavam no local a socorrer a vítima ligeira", disse a fonte, não dando, contudo, pormenores acerca de mortal.

A colisão aconteceu na A41, no sentido Maia-Matosinhos, antes o nó da A28.

Além do camião e do veículo ligeiro, o acidente envolveu mais dois carros ligeiros de transporte de mercadorias.

No local estiveram meios dos bombeiros voluntários de Matosinhos, assim como de Moreira da Maia, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São João e uma equipa de psicólogos do INEM. Além disso, encontra-se ainda no local uma equipa da GNR de investigação criminal.