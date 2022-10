Nobel da Literatura atribuído à escritora francesa Annie Ernaux

O Prémio Nobel da Literatura, anunciado esta quinta-feira pela Academia Sueca, foi atribuído à escritora francesa Annie Ernaux.

A Academia justificou a atribuição à autora pela sua “coragem” e “a cuidade clínica com que desvenda as raízes e os constrangimentos coletivos da memória pessoal".

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL