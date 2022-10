Quase 20 mortos em duplo ataque armado no México

Pelo menos 18 pessoas morreram na sequência de um duplo ataque armado perpetuado no município de San Miguel Totolapan, na região de Tierra Caliente, no estado mexicano de Guerrero. Entre as vítimas mortais encontram-se funcionários, o autarca de Conrado - Mendoza Almeida -, e o seu pai, que já ocupou o mesmo cargo.

De acordo com informações avançadas pela Procuradoria-Geral do Estado, ocorreram dois ataques na tarde de quarta-feira, tendo já sido identificadas dez das 18 pessoas mortas no local. Entre elas, além do autarca e do seu progenitor, encontram-se o diretor de Segurança Pública do município, Freddy Martínez Suazo, um conselheiro de Mendoza Almeida, Roberto Mata Marcial, o administrador da jurisdição sanitária 01 da cidade de Tlapehuala, Génesis Araujo Marcos, assim como dois dos agentes de segurança do autarca.

Três pessoas feridas foram transportadas para receber tratamento hospitalar.

Evelyn Salgado Pineda, governadora do estado de Guerrero, lamentou o assassínio de mendoza Almedia, condenando os acontecimentos e assegurando que não haverá impunidade.

Também o grupo parlamentar do Partido da Revolução Democrática, ao qual pertenciam pai e filho, exigiu que a Procuradoria-Geral do Estado investigasse o ataque.

Este foi atribuído ao grupo criminoso Los Tequileros, que, minutos após o evento, divulgou nas redes sociais um vídeo onde anunciou o regresso àquela região, conhecida pela produção e tráfico de droga.

Após o ataque foram noticiados bloqueios na estrada federal Iguala-Ciudad Altamirano em Guerrero, com veículos pesados de mercadorias e autocarros, para impedir a chegada das forças de segurança, área que já está entretanto sob controlo de agentes federais e estaduais.

O grupo criminoso Los Tequileros destruiu a região de Tierra Caliente entre 2015 e 2017, até ao assassínio do seu líder, Raybel Jacobo de Almonte.