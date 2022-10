Indonésia. Presidente ordena auditoria a todos os estádios do país

O presidente da Indonésia anunciou ter ordenado uma “auditoria exaustiva” a todos os estádios do país. A medida pretende melhorar a segurança daqueles recintos, depois de terem morrido, pelo menos, 131 pessoas num jogo de futebol, segundo avançou a agência Efe.

“A partir deste incidente, temos de resolver tudo. Gestão de jogos, gestão de campos, gestão de estádios. Temos de fazer uma auditoria total. Não queremos que o incidente de Kanjuruhan se repita no nosso país”, afirmou Joko Widodo, após uma visita ao hospital Saiful Anwar, na cidade de Malang.

No passado sábado, uma invasão de campo após o fim do jogo entre Arema e o Persebaya Surabaya resultou, consequência dos confrontos que se registaram com as forças de segurança, pelo menos 131 mortes e mais de 460 feridos, segundo o último balanço oficial à hora de fecho desta edição.

“Quero realmente conhecer as causas profundas desta tragédia para que no futuro possamos encontrar a melhor solução” para a evitar, disse o chefe de Estado indonésio, que deverá também visitar o estádio de Kanjuruhan, onde a tragédia ocorreu.