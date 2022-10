Poupança das famílias cai

A taxa de poupança das famílias recuou para os 13,7% na zona euro, no segundo trimestre, e a margem de lucro empresas desceu para os 39,8%, segundo dados do Eurostat.

Em relação às famílias, de acordo com os mesmos dados, a taxa de poupança desceu para os 13,7%, face aos 19,3% do trimestre homólogo e os 15,2% dos primeiros três meses do ano.

De acordo com os dados do serviço de estatísticas comunitário, a taxa de investimento dos agregados familiares avançou para os 10,1% na variação homóloga (9,4% no segundo trimestre de 2021), mantendo-se estável na comparação em cadeia.

No que respeita às empresas não financeiras, entre abril e junho, a margem de lucro recuou para os 39,8%, face aos 41,1% do mesmo período de 2021 e aos 40,0% dos primeiros três meses do ano.

No segundo trimestre, a taxa de investimento das empresas não financeiras foi de 23,9%, acima dos 23,4% do período homólogo, mas estável na comparação em cadeia.