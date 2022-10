Como obter o registo criminal online

O digital é cada vez mais uma realidade, mas para fazer esse pedido tem de se registar no portal Registo Criminal Online e autenticar-se com o código PIN do cartão de cidadão ou a chave móvel digital (se tiver sido obtida com o cartão de cidadão).

O documento fica disponível, de forma imediata e permanente, após o pagamento da taxa via multibanco.

Além disso, se quiser apenas consultar o seu registo, basta aceder ao portal e introduzir o seu código de acesso.

Não se esqueça que cada certificado pedido tem de especificar claramente o fim a que se destina; por isso mesmo, só poderá ser reutilizado se a finalidade for a mesma.

Apesar das poupanças para o Estado, tanto em papel como em funcionários que se dedicavam a esta tarefa, o custo destes pedidos mantém-se inalterado nos cinco euros.