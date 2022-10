Banco de Fomento com lucro de 22,86 milhões de euros em 2021

O Banco Português de Fomento (BPF) alcançou um lucro de 22,86 milhões de euros, um aumento de 135% quando comparado com os 9,70 milhões de euros registados no período homólogo. “Este aumento explica-se, essencialmente, pelo crescimento do produto bancário que passou de 31,89 milhões de euros, em 2020, para 44,69 milhões de euros no ano em análise”, explica em comunicado.

E acrescenta que, através dos seus instrumentos, apoiou, em 2021, cerca de 13 mil empresas, por via de 2.115 milhões de euros de financiamento garantido por linhas de garantia mútua, do coinvestimento de 49,9 milhões de euros em empresas, através de instrumentos de capitalização, e do financiamento de 18,7 milhões de euros em instrumentos de dívida, acrescentando que “dispõe de 30 linhas de garantia mútua e 14 instrumentos de capital, dos quais destaca em 2021, o lançamento de linhas adicionais no âmbito do quadro de apoio à pandemia COVID-19 e do Fundo de Capitalização e Resiliência”.

Beatriz Freitas, CEO e presidente do Conselho de Administração do BPF, considera que “o ano de 2021 foi bastante desafiante para o Banco e para as suas equipas. Por um lado, foi chamado a intervir na execução e desenvolvimento de soluções de financiamento e investimento para as empresas, quer no âmbito das medidas do combate ao impacto do COVID-19, quer na implementação do PRR. Por outro, em 2021 registou a alteração dos seus órgãos de administração, bem como de políticas e procedimentos de fiscalização e reorganização interna”.

Durante o ano passado, o BPF desenvolveu “um trabalho assinalável no que diz respeito ao desenvolvimento do seu modelo organizacional e de controlo interno, nomeadamente através da aprovação de um quadro de normativo interno estruturante em matéria de modelo de governação, controlo interno, proteção de dados e segurança de informação, com a disseminação do mesmo por todos os colaboradores, com o objetivo de promover uma sólida cultura organizacional”, lê-se ainda na nota.

Para o BPF, “os dados da atividade referente ao ano de 2021 resumem a enorme relevância que a instituição assume na promoção e no desenvolvimento económico de Portugal, apoiando o acesso ao financiamento e à capitalização para fomento do investimento, do empreendedorismo, da inovação, da internacionalização e da competitividade, assegurando a manutenção de emprego e promoção da sustentabilidade”.