Morreu Loretta Lynn, lenda da música country

"A nossa querida mãe, Loretta Lynn, faleceu pacificamente nesta manhã, 4 de outubro, durante o sono na sua cama no seu adorado rancho em Hurricane Mills", lê-se no comunicado da família da artista que que pediu privacidade e adiantou que a sessão memorial será anunciada mais tarde.

Nascida no estado do Kentucky, a cantora foi uma das primeiras mulheres a subir ao topo do género musical nas décadas de 1960 e 1970. Esta foi também uma pioneira nas suas letras que cantava, maioritariamente sobre sexualidade e a vida íntima das mulheres à época.

Ao longo da sua carreira, lançou 60 álbuns e mais de 160 canções, entre elas, ‘Coal Miner’s Daughter’, ‘You Ain’t Woman Enough’, ‘The Pill’.

Além disso, Lynn é a também a mulher que mais prémios recebeu na história da música country. Venceu três Grammys, sete American Music Awards, oito prémios da Broadcast Music Incorporated, 13 prémios da Academy of Country Music e oito prémios da Country Music Association.

Em 2013, recebeu ainda a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior distinção que se pode conceder a um civil nos EUA.