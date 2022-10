Pelo menos 130 milhões de pessoas estão sem energia no Bangladesh

Pelo menos 130 milhões de pessoas no Bangladesh estavam hoje sem energia após uma falha na rede elétrica ter provocado um apagão geral no país, declarou a empresa de energia do Governo bangladechiano.

A rede caiu às 14:00, horário local (09:00 em Lisboa), e tirando partes do noroeste, "o resto do país está sem energia", disse à agência de notícias AFP Shamim Ahsan, porta-voz do Conselho de Desenvolvimento da Energia do país.

Shamim Ahsan disse que mais de dois em cada três moradores estavam sem eletricidade.

De acordo com o porta-voz, a origem desta falha de rede ainda não é conhecida.

"A investigação ainda está em andamento", disse Ahsan, acrescentando que uma falha técnica pode ter sido a causa do apagão.

O ministro da Tecnologia do país, Zunaid Palak, declarou, numa mensagem publicada na rede social Facebook, que o fornecimento de eletricidade será restabelecido às 20:00, horário local (15:00 em Lisboa), em Daca - que tem uma população de 22 milhões de pessoas.

O Bangladesh sofre há vários meses com uma grave crise energética devido ao aumento dos preços mundiais do combustível e do gás, após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Lutando para financiar a importação de gasóleo e gás em quantidade suficiente para satisfazer a procura de eletricidade, o governo do Bangladesh teve de introduzir "medidas de austeridade".

Os protestos da população intensificaram-se após numerosos e longos cortes de energia.

Dezenas de milhares de mesquitas em todo o país estão a ser obrigadas a manter hoje as suas atividades sem os aparelhos de ar condicionado durante as cinco orações diárias.

O Bangladesh já tinha sofrido um grande apagão em novembro de 2014. Quase 70 por cento do país ficou sem eletricidade por quase dez horas.