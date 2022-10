ONU. Angela Merkel ganha prémio por proteção de refugiados

Angela Merkel, ex-chanceler alemã, ganhou o prémio Nansen do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

“Ao ajudar mais de um milhão de refugiados a sobreviver e reconstruir as suas vidas, Angela Merkel demonstrou grande coragem moral e política”, justificou o alto-comissário da agência da ONU para os refugiados, Filippo Grandi, em comunicado esta terça-feira divulgado.

A ex-chanceler, que esteve à frente do país entre 2005 e 2021, conseguiu com que a Alemanha acolhesse mais de 1,2 milhões de refugiados e requerentes de asilo, sobretudo nos anos 2015 e 2016, quando o conflito na Síria estava no seu auge.