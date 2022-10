Rússia. Reservistas já chegaram a Lugansk

Os primeiras reservistas russos mobilizados por ordem de Vladimir Putin já chegaram à região de Lugansk, recentemente anexado, para proteger o território, dominado maioritariamente por Moscovo.

Através da rede social Telegram, o Ministério da Defesa russo anunciou que os moradores de Lugansk sairam à rua para receber os reservistas mobilizados, treinados pelo Exército russo.

Anteriormente, o ministério já tinha informado que as pessoas mobilizadas pelo Kremlin, depois de concluirem o período de instrução e treino de combate, iriam iniciar uma das suas principais missões, controlar os territórios do leste da Ucrânia tomados por Moscovo.

Recorde-se que no dia 21 do mês passado, o líder russo assinou um decreto que autorizava a "mobilização parcial" na Rússia e o ministério da Defesa, Serguei Soigu, referiu que essa mobilização poderia atingir as 300 mil pessoas.