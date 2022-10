Um morto e um ferido em colisão em Espinho

Uma colisão frontal entre dois veículos pesados na Autoestrada 29 (A29), em Espinho, provocou, no início da tarde desta segunda-feira uma vítima mortal e um ferido ligeiro. O trânsito está cortado nos dois sentidos, sem previsão de reabertura.

De acordo com uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro ao Notícias ao Minuto, o acidente ocorreu no sentido Sul/Norte, na zona de Esmojães.

Um dos veículos envolvidos no acidente transporta matérias perigosas, estando, por isso, a ser realizada uma medida de “contenção de segurança” no local, apesar de não existir perigo de derrame.

No local, encontram-se elementos dos bombeiros de Esmoriz duas Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), num total de 28 elementos e 12 viaturas.