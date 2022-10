Sueco Svante Pääbo recebe Nobel da Medicina

Svante Pääbo, de 67 anos, foi distinguido com o Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia por "descobertas relativas aos genomas de hominídeos extintos e sobre a evolução humana", foi esta segunda-feira anunciado.

"Ao revelar as diferenças genéticas que distinguem todos os seres humanos vivos de hominídeos extintos, as suas descobertas lançaram as bases para explorar o que torna os humanos tão únicos", disse o júri. O cientista descubriu que uma transferência genética ocorreu entre estes hominíneos agora extintos e Homo Sapiens, e que tem impacto fisiológico, por exemplo, afetando a forma como o nosso sistema imunológico reage a infeções.

Sublinhe-se que o seu pai, o bioquímico Sune Karl Bergström, também foi agraciado com o Nobel da Medicina em 1982.

O prémio de medicina foi o primeiro de muitos que irão ter lugar esta semana. Na terça-feira, será a vez do prémio de Física, na quarta o da Química e quinta o prémio de Literatura. O Prémio Nobel da Paz de 2022 será anunciado na sexta-feira e o prémio de economia no dia 10 de outubro.