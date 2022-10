Morreu Littlefeather, a atriz que recusou Óscar em nome de Marlon Brando

Morreu Sacheen Littlefeathe, atriz e ativista nativa americana que recusou um Óscar, em 1973, em nome do ator Marlon. Tinha 75 anos.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas norte-americana, que atribui os Oscar, realizou há duas semanas uma cerimónia no novo museu, em Los Angeles, na costa oeste dos Estados Unidos da América (EUA), em homenagem a Littlefeather, em que emitiu publicamente um pedido de desculpa pela tratamento dado à atriz há quase 50 anos.

"Quando eu tiver partido, lembra-te sempre que sempre que ao defenderes a tua verdade, manterás viva a minha voz e as vozes das nossas nações e povos", publicou nas redes sociais a Academia, citando Littlefeather.

Recorde-se que Littlefeather, que era apache e yaqui, foi vaiada nos prémios da Academia de 1973, naquela que foi a primeira cerimónia a ser transmitida em direto para todo o planeta, com a atriz a explicar o porquê de Marlon Brando ter recusado aceitar o Óscar de melhor ator no filme "O Padrinho". Foi o próprio que pediu a Littlefeather que recusasse o prémio em seu nome, num protesto contra o tratamento dado pela indústria cinematográfica aos nativos americanos.

"Entrei, como uma mulher orgulhosa, com dignidade, coragem, graça e humildade", disse Littlefeather, na cerimónia do museu. "Sabia que tinha de dizer a verdade. Algumas pessoas podem aceitá-lo. E algumas pessoas não podem."

A atriz e ativista, na mesma cerimónia, contou que teve de impedir o ator John Wayne, conhecido pelos seus vários papéis de 'cowboy' em 'westerns', de a agredir fisicamente quando saiu do palco.

“I beg at this time that I have not intruded upon this evening and that we will in the future, our hearts and our understandings will meet with love and generosity. Thank you on behalf of Marlon Brando.”, Sacheen Littlefeather pic.twitter.com/fW8Dfytr0q