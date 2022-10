Lula vence Bolsonaro em Lisboa e no Porto

Lula da Silva venceu as eleições em Lisboa e no Porto, segundo os dados do Comité Lula Presidente Portugal.

Quando estavam apurados os resultados totais de 57 das 58 urnas colocadas para a votação em Lisboa, o antigo presidente e atual candidato às eleições presidenciais contava com 12.153 votos, contra 6.068 votos do seu principal opositor, Jair Bolsonaro.

O mesmo aconteceu no Porto, com Lula da Silva a liderar a primeira volta das eleições, com 8.703 votos contra os 4.310 do Presidente do Brasil.

Em Faro, os resultados foram idênticos, com Lula da Silva a registar 873 votos e Bolsonaro 730.