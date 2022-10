PSP e GNR intensificam fiscalização do uso de telemóveis ao volante

As autoridades vão intensificar, durante a próxima semana, a fiscalização do uso do telemóvel durante a condução, no âmbito de uma campanha promovida pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Denominada "Ao volante, o telemóvel pode esperar", a iniciativa arranca na segunda-feira e prolonga-se até dia 10, inserindo-se no Plano Nacional de Fiscalização de 2022.

Além da fiscalização da PSP e da GNR, a campanha visa também a sensibilização dos condutores para os riscos potencialmente fatais da utilização do telemóvel durante a condução.

Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a probabilidade de sofrer um acidente enquanto se usa o telemóvel é quatro vezes maior, devido ao aumento do tempo de reação dos condutores.