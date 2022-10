Mais de 470 crimes eleitorais registados no Brasil

Foram registados 474 crimes eleitorais no Brasil, este domingo, segundo o último boletim da Polícia Federal divulgado pelo Ministério da Justiça do país.

De acordo com o boletim do Tribunal Superior Eleitoral, 1.420 urnas eletrónicas precisaram de ser substituídas, ou seja 0,27% do total de urnas utilizadas.

Do total de mais de 470 crimes registados, 76 reportam-se a ocorrências à boca da urna, 115 a casos de compra de voto, nove a tentativas de violação de voto, 16 a transporte irregular e 65 foram crimes cometidos nos locais de votação, segundo os dados oficiais.

No total, 184 pessoas foram detidas, tendo sido apreendidas nove armas, assim como 1,9 milhões de reais (360 mil euros) em dinheiro, que serviria para a compra de votos.