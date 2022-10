Lula da Silva vence na Austrália e na Nova Zelândia e Bolsonaro em Timor-Leste

Lula da Silva foi o candidato vencedor às Presidenciais brasileiras na Austrália e na Nova Zelândia. Já em Timor-Leste, o mais votado foi o atual presidente, Jair Bolsonaro, tal como aconteceu em 2018.

Estes são os resultados provisórios do escrutínio nos três países em que as urnas já fecharam e foram afixados, como normalmente, nos locais de votação. Em Portugal, as urnas fecham às 17h horas.

De acordo com dados obtidos pela agência Lusa, Lula da Silva conseguiu 701 na Austrália e Jair Bolsonaro 223, sendo que, na Nova Zelândia, o atual chefe de Estado brasileiro conseguiu 71 votos e Lula 328.

Já em Timor-Leste, Bolsonaro foi o candidato mais votado pelos 65 eleitores (de entre 91 registados) que se deslocaram hoje à Embaixada do Brasil em Díli, com 37 votos.