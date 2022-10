Indonésia. Pelo menos 174 mortos na sequência de jogo de futebol na Indonésia

Pelo menos 174 pessoas morreram e 180 ficaram feridas na sequência de um jogo de futebol na Indonésia.

De acordo com o último balanço do governador indonésio, Emil Dardak, a maioria das mortes ocorreu durante uma debandada, com dezenas de pessoas a morrerem esmagadas ou sufocadas.

Segundo o jornal El País, os adeptos do Arema FC saltaram para o relvado após a sua equipa ter perdido contra o Persebaya Surayaba, no distrito de Malang.

Depois disto, as autoridades tentaram acalmar os prsentes no estádio com gás lacrimogénio, embora sem sucesso.

As imagens da invasão do campo, captadas por vários adeptos que se encontravam nas bancadas, foram partilhadas nas redes sociais, tendo ficado virais. As autoridades adiantaram já que, entre os mortos, se encontravam dois agentes da polícia.

Segundo o chefe da polícia da província de Java Oriental, Nico Afinta, pelo menos 34 pessoas morreram ainda dentro do estádio e as restantes a caminho dos hospitais onde os feridos estavam a ser tratados.